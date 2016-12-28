قناة فضائية : الحمير تقاتل في صفوف جيش المقدشي التابع للشرعية (فيديو)

نشرت "قناة سهيل" اليمنية الموالية للشرعية اليمنية تحقيقا ميدانيا عن بطولات أفراد الجيش الوطني اليمني في جبهة نهم بقيادة اللواء محمد علي المقدشي رئيس هيئة الأركان اليمنية عن تمكن الجنود الأشاوس من أسر حمار عسكري عفاشي يعمل في ميدان المعركة لخدمة الإنقلابيين حيث تمكن الجنود الأبطال من فرمتة الحمار الحربي ألكترونيا وتحويل ولاؤه من الإنقلابيين ومسح ذاكرته العفاشية السابقة وتحويله إلى خدمة الشرعية والقتال مع جنودها .

هذه الفضيحة الجديدة للجهاز الإعلامي الكبير لحزب الاصلاح اليمني تكشف ضحالة وتفاهة القائمين عليه لإعتيادهم على سرقة إنتصارات غيرهم في ميادين الشرف في ميادين الاعلام (بل وسرقة جهود الفنانين والمبدعين الجنوبيين) وإن كانوا أعداء في عقيدة الاصلاح كـ الجنوبيين .

آخر فضائحهم وأشهرها البرنامج الذي أعده كبير إعلامييهم "أحمد الشلفي" باسم سلاح الحوثيين وأذاعته قناة الجزيرة القطرية منذ يومين وادعت فيه أن بطل تحرير عدن في يوليو 2015م أحد أعضاء حزب الاصلاح العميد "عبدالله الصبيحي" بينما شعب الجنوب والشعب اليمني والعربي وكل عساكر الدنيا تعلم أن بطل تحرير عدن هو الشهيد "جعفر محمد سعد .

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