توجّس في الشارع الحضرمي من اصطحاب الرئيس هادي للمستثمر العيسي أثناء زيارته لحقول النفط بالمسيلة
أثارت زيارة الرئيس عبدربّه منصور هادي لحقول النفط والغاز في المسيلة بهضبة حضرموت ردود أفعال متباينة في الشارع الحضرمي ، ففي حين تفاءل بها البعض ، خاصة وأن هادي قد وضع حجر الأساس لمشروع الكهرباء الغازية ، واطلق وعودا بتمكين الحضارم من أرضهم وثروتهم ، إلّا إن الوقائع وبرنامج الزيارة – كما يرى آخرون – لا تؤشر إلّا إلى استبدال متنفذ ناهب من الشمال بمتنفّذ آخر من حاشية الرئيس هادي .
فقد أثار اصطحاب الرئيس هادي للمستثمر أحمد العيسى أثناء زيارته لحقول النفط في المسيلة موجة رفض في الشارع الحضرمي ، خاصة وإن العيسي قد ارتبط اسمه بملفّات فساد وإفساد في عدن ومناطق أخرى ، ولازالت قضية تلويث شواطئ مدينة المكلا بالنفط التي تسبب فيها العيسي ماثلة ولم تتحلحل بعد .
وقد حّذرت جهات استثمارية حضرمية من إقدام هادي على تسليم المتنفّذ العيسي زمام الأمور في حقول الإمتياز ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء إن تم سيشكل كارثة اقتصادية وبيئية .
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الحالي حسين عرب المقرّب من الرئيس هادي يمتلك شركات خدمات نفطية تعمل في حقول النفط بحضرموت .
*- شبوه برس - جولدن نيوز