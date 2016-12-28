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توجّس في الشارع الحضرمي من اصطحاب الرئيس هادي للمستثمر العيسي أثناء زيارته لحقول النفط بالمسيلة

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 04:30 مساءً

 

أثارت زيارة الرئيس عبدربّه منصور هادي لحقول النفط والغاز في المسيلة بهضبة حضرموت ردود أفعال متباينة  في الشارع الحضرمي ، ففي حين تفاءل بها البعض ، خاصة وأن هادي قد وضع حجر الأساس لمشروع الكهرباء الغازية ، واطلق وعودا بتمكين الحضارم من أرضهم وثروتهم ، إلّا إن الوقائع وبرنامج الزيارة – كما يرى آخرون – لا تؤشر إلّا إلى استبدال متنفذ ناهب من الشمال بمتنفّذ آخر من حاشية الرئيس هادي .

 

فقد أثار اصطحاب الرئيس هادي للمستثمر أحمد  العيسى أثناء زيارته لحقول النفط في المسيلة موجة رفض في الشارع الحضرمي ، خاصة وإن العيسي قد ارتبط اسمه بملفّات فساد وإفساد في عدن ومناطق أخرى ، ولازالت قضية تلويث شواطئ مدينة المكلا  بالنفط التي تسبب فيها العيسي ماثلة ولم تتحلحل بعد .

وقد حّذرت جهات استثمارية حضرمية من إقدام هادي على تسليم المتنفّذ العيسي زمام الأمور في حقول الإمتياز ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء إن تم سيشكل كارثة اقتصادية وبيئية .

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الحالي حسين عرب المقرّب من الرئيس هادي يمتلك شركات خدمات نفطية تعمل في حقول النفط بحضرموت .

 

*- شبوه برس - جولدن نيوز

 

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