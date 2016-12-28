محافظ حضرموت يعلن موعد افتتاح مطار الريان وأسباب تأخر استئنافه العمل

أعلن محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك عن سعي السلطات المحلية بحضرموت الى أن يكون شهر يناير المقبل موعد افتتاح صالة استقبال خارجية بمطار الريان لاستقبال المسافرين بعدد رحلة أسبوعيا،وأكد ان تأخر استئناف عمله بسبب عدم استكمال إعمال تجهيزه وتوفير أجهزة التفتيش والمراقبة والأرصاد لتأمين استمرار تقديم خدمات المطار بما يضمن أن يكون مفتوحا بعد ذلك بشكل مستمر.

وأكد المحافظ في حوار خاص مع قناة حضرموت الفضائية بثته مساء أمس ضمن برنامجها لقاء خاص مع الإعلامي صلاح بن جوهر- أن سلطاته المحلية تسعى لاستكمال عملية تجهيز المطار بأسرع وقت وتوفير الأجهزة والاحتياجات المتبقة لتأمين عملية استئنافه للعمل بصورة دائمة وليس مؤقتا.

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