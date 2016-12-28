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اخبار المحافظات

العميد الصبيحي سيقع في سقطة أخلاقية فظيعة، وطعن قائده وزميله ‘‘اللواء الشهيد جعفر‘‘

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كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 08:59 صباحاً

 

لا أحد يُنكر بأن العميد عبدالله الصبيحي كان أحد القادة الذين كان لهم دور كبير في تحرير عدن، هذا شيء بات تاريخاً، ولا يستطيع أحدٌ إنكاره أو إخفاءه مهما أوتي من براعة التزييف والافتراء ولي عنق الحقائق.

لكن ما هو مستغربٌ منه، وغير مهني ولا أخلاقي، أن تحاول الجزيرة سلب صفة قيادة معركة تحرير مدينة عدن من الشهيد الكبير اللواء جعفر محمد سعد ودمه الطاهر لم يجف بعد.

أتمنى من كل قلبي أن يخرج العميد الصبيحي ببيان يوضح فيه الأمور الملتبسة على قناة الجزيرة، ويُعيد الأمور إلى نصابها، ويعطي كل ذي حقٍ حقه، وإن لم يبادر إلى فعل ذلك سيكون قد وقع في سقطة أخلاقية فظيعة، وطعن قائده وزميله - اللواء الشهيد جعفر - من الظهر، خصوصا بعد النهاية المؤلمة التي تعرض لها، وفضلا عن كون اللواء هو القائد الفعلي لمعركة تحرير عدن، فهذا أقل تكريم يُمكن أن يحفظه التاريخ له، على الأقل!

آمين اليافعي

 

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