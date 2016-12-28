الناطق الإعلامي لـ اللواء 19مشاة بيحان يدلي بتصريح صحفي حول معارك تحرير بيحان بشبوة

تمكن أبطال المقاومة الجنوبية والمسنودة بالجيش الوطني اليوم الثلاثاء من تحرر عدد من المواقع الأستراتيجية من قبضة مليشيا الحوثي وصالح بعد خوضها أشرس المعارك معها في مديرية بيحان غرب محافظة شبوة .

وقال الناطق الاعلامي للواء19مشاة بيحان "مطلق احمد جوهر" في تصريح صحفي حول الأحداث والمعارك الطاحنة التي شهدتها مديرية بيحان بمحافظة شبوة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم وحتى مساءً لتطهيرها وتحريرها من مليشيا الحوثي وصالح الأنقلابية ان محور اللواء19مشاه بقيادة العميد علوي علي الحارثي واللواء 21ميكا بقيادة العميد جحدل حنش العولقي صرح بدك مواقع العدو الانقلابية بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا , حيث تم الاشتباك مع العدو في جميع الجبهات وخاضوا معهم اشرس المعارك وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية واهمها موقع العلم الاستراتيجي وموقع السليم الاستراتيجي وهو الخط الواصل بين عاصمة المحافظة ومديرية بيحان.

وأضاف مطلق بأن قوات من الجيش في الجبهة الغربية تمكن من استعادة موقع الساق الاستراتيجي والخط الرابط بين محافظة مارب ومديريات بيحان عسيلان واحكمت السيطرة على بعض المواقع في حيد جبل بن عقيل وجبهة مخيضر ودار ال منصر .

واستطرد مطلق بالقول : توصل الينا اليوم وشاركنا في هذه الفرحة محافظ المحافظة المناضل احمد حامد لملس مرافقا في هذه الزيارة مدير عام الامن ومدير امن المحافظة الاخ عوض الدحبول وعدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية وتأتي هذه الزيارة في ضل اشتداد المعارك في هذا اليوم في كل الجبهات و تم زيارة الجرحى والمصابين في مستشفئ عسيلان وأطلع على الحالات وشرحوا له الاوضاع التي تمر بها مستشفئ عسيلان من نقص في الكادر الطبي والادوية وغير ذلك هناك..

وواصل شارحاً عن وجود تقدم طفيف في بعض المواقع نتيجة لتمركز القناصة في المرتفعات الجبلية وزراعة حقول من الالغام اعاقت سير بعض الوحدات العسكرية من التقدم وامتلاك العدو لأسلحة نوعية اغتنمها اثناء دخوله للعاصمة صنعاء .

واختتم بالقول : مايسعنا في الختام الأ ان نقول الرحمة لشهداء والشفاء للجرحئ ونعزي اسر الشهداء, كما نقدم الشكر للمقاومة الجنوبية التي كان لها دور بطولي في عدة مواقع ونشكر كل المواطنين الذين شاركوا معنا في هذه الحرب ضد هذه المليشيات حتى تتطهير اخر شبر من أرض مديريات بيحان محافظة شبوة.

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