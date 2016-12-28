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تقتلون يافعي في عدن نبكية في أبين .. تجرحون طفلاً في لحج نداوية في حضرموت ..تهدمون بيتاً في الضالع نبنيه في شبوه

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شبوه برس - خاص - الضالع -
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 05:16 صباحاً

 

تزامناً مع احياء الذكرى السنوية الثالثة لمجزة سناح  ابناء شبوة تكفلو بأن يحييوا هذه الذكرى عوضاً عن ابنا الضالع

ولكن اليوم الذكرى تختلف عن سابقاتها فأهل شبوة يقيمونها بطريقتهم التقليدية من افواه المدافع وراجمات الصواريخ ولعلعة الشواخيف 

 

من يذكر ذاك المنضر المخيف الدامي للقلوب ذاك المشهد الذي يندى له جبين الحرية لم ولن ننسئ تلك المجزرة البشعة ضد اناس عزل في مخيم عزاء الشهيد البطل (فهمي) حيث راح ضحيتها اكثر من 25 شهيد واكثر من 35 جريح .

 

 حيث ان دبابة تابعة لمحور ضبعان في الضالع اطلقت ثلاث قذايف على مدرسة فيها مئات من المعزين اطلقت نيرانها من اوامر اعطاها الكلب ضبعان ليقهر فيها الضالع  ولكنها زادنا تمسكاً بهدفنا السامي

فرغم ما تجرعة محور ضبعان وكتايب الحسين وكتايب الحرس في الضالع من قتل وذبح على ايادي المقاومة واذلالهم والاستيلاء على ثلاثة الوية في الضالع بعد ان اجهزت المقاومة على كافة منتسبيها واصبحو في عداد الموتئ إلا ان هذا لم يشفي غليلنا لان الثأر لم يأتي بنفس التاريخ . فتولت شبوة هذا الفخر الكبير لاحياء هذة الذكرئ السنوية الثالثة بنفس التاريخ 27 ديسمب  لتحتفل فيه على افواه المدافع وتسحل الاعادي في صحراء بيحان .

لله دركم يا ابنا شبوه الابطال فلكم من الضالع الف قبلة على كل رأس مقاوم

فقد غيرتم التاريخ المأساوي الى تاريخ نحتفل ونعتز به 

لقد اتى وعد الله ولقد دارت الايام فلا يهمنا بأي مكان كان النصر دام النصر داخل اراضي الجنوب العربي وداخل خارطتة الجغرافية

وسأذكركم بزامل كان يلقى في المسيرات السلمية

والله ورب العرش ما نخضع

والارض والثروات منهوبة

لو تصبح الضالع كما غزة

وأبين وشبوة كما بعقوبة

بالأمس نحن نشكو واليوم هم في شبوه يبكوا

 

شبوه لقنت الحوافيش درساً لن ينسوه لقد بكت صنعاء اليوم وقهرت ذمار وصاحت عمران  نعم سيبكون ويقهرون لانهم عبثوا في ارض الكرامة وارض الشهامة ( شبوه)

للة دركم  يا اهل شبوة 

شبوة تنتصر

شبوة تنتفض

شبوة تقرر

شبوة تحسم

شبوة ....شبوة........شبوة..........

 

*- الفدائي

رومل الضالع

 

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