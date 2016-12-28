وزير النقل يوجه اليمنية بتخصيص 60 مقعد في كل رحلة لعدن

عقد صباح اليوم الأربعاء معالي وزير النقل مراد علي محمد الحالمي في مطار عدن اجتماعاً وصف بالهام ضم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وقيادة مطار عدن الدولي ومدير عام شركة طيران اليمنية في عدن.

ومن أهم الجوانب التي خصص لها الحيز الأكبر في اللقاء صعوبة الحصول على مقاعد طيران لسفر المرضى والجرحى بشكل خاص.

وفي اللقاء وجه وزير النقل إدارة اليمنية بتخصيص 60مقعد في كل رحلة طيران لعدن استجابة للشكاوي والمناشدات التي يتقدم بها المواطنين لوزارة النقل عبر وسائل الإعلام .

وشدد وزير النقل في اللقاء على أهمية تسهيل حركة المسافرين وإعطاء أولوية للجرحى والمرضى، مشيداً في ذات الوقت بإدارة شركة اليمنية التي قال إنها تبذل جهود كبيرة واستثنائية لاستمرار تسيير رحلاتها رغم كثير من الظروف والعديد من الجوانب العامة السلبية التي جاءت نتيجة الحرب وتبعاتها.

ويعاني المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة من صعوبة كبيرة في إمكانية السفر للعلاج وكذلك جرحى المقاومة بسبب نقص عدد رحلات الطيران إلى أدنى مستوى جراء الأوضاع العامة والأمنية للبلاد التي انعكست ظروفها على جميع المؤسسات سلبا ما يجعل من تخصيص 60مقعد لعدن أمراً مبشرا للمواطنيين.

كما تم في اللقاء مناقشة سبل تسريع عملية إعادة تأثيث وتجهيز مطار عدن الدولي بالأثاث الأدوات والتجهيزات اللازمة يأتي في مقدمتها أنظمة الإدارة والمراقبة الأمنية التي من شأنها تحقيق اكبر قدر ممكن من الانضباط وسلاسة الإجراءات الأمنية بهدف التسهيل على المسافرين وحماية أمنهم وامن المطار عموما خصوصا بعد انتهاء أعمال الترميم التي سبق وتم وضع لمساتها الأخيرة قبل فترة وجيزة بحضور الرئيس هادي حينها.

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