القائد في المقاومة الجنوبية بمديريات بيحان الحسن العقيلي ينفي مشاركة اللواء 26 في معركة بيحان

اكد القائد الميداني في المقاومه الجنوبيه بمديريات بيحان الشيخ الحسن العقيلي بان الاخبار المتداوله عن مشاركة قوه من اللواء 26 الشمالي في تحرير منطقة الساق ببيحان لا اساس لها من الصحه وان القوه المسيطره على المنطقه هي تابعة للمقاومه الجنوبيه وان اطقم اللواء 26 منعت من قبل المقاومه الجنوبيه من دخول الحدود الجنوبيه .

وقال العقيلي لدينا القدرة لتحرير بلادنا كاملة ونحن في طريقنا الئ منطقة الصفحة ، ودعا العقيلي ابناء الجنوب للزحف من كل المناطق لتعزيز الجبهات في بيحان لطرد الغزاة داعيا وسائل الاعلام لتحري المصداقية في نقل الاخبار

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