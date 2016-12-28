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المصعبي يدعو أبطال المقاومة الجنوبية للإلتحاق بجبهة بيحان

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 04:51 صباحاً

 

وجه القيادي الجنوبي المهندس علي المصعبي رئيس لجنه التواصل والاتصال لتأسيس مجلس سياسي وطني جنوبي رئيس مجلس أبناء بيحان  دعوته لكل أبطال المقاومه الجنوبيه للالتحاق بجهات العزه والبطوله لتحرير ماتبقى من أراضينا المحتله في بيحان وفي مكبراس تنطلق ابتداء من بيحان لأهميتها الاستراتيجيه ومن ثم مكيراس ومن ثم كرش  لتعزيز اللحمه الجنوبيه التي كلما توحدت كلما حققت الانتصارات وثمن المصعبي الدور البارز لإبطال بيحان في جبهات الشرف التي تسطر اروع الملاحم في ظل تقاعس القياده العسكريه الشرعيه الممثله في علي محسن الأحمر واللواء المقدشي رئيس هيئه الأركان وطالب المصعبي فخامة الرئيس عبدربه منصور إيلاء تلك الجبهات جل اهتمامه المباشر الأمر الذي نثق فيه حد قوله وقال المصعبي في تصريحه أن وحدتنا كجنوبيين على الأرض في مواقع الشرف والبطوله هي الضامن الحقيقي والمعزز لتكاتفنا أمام كل التامرات التي يقوم بها أعداء الجنوب أينما ثقفوا حيث أنهم يسعون إلى ضرب لحمتنا وتصالحنا وتسامحنا ببث الأقاويل ونشر أقبح الدعايات البينيه المغرضة وفي ختام تصريحه أكد المصعبي أن احتفالنا بيوم التصالح والتسامح سيكون اختفالا بانتصارات وفي صفحه الشقاق الجنوبي بقيادة نسعى جميعاً لايجادها رغم معوقات الصراع الدولي في الجنوب المؤخرة لهذا الأمر وأكد أن التحالف العربي بقيادة المملكه العربيه السعوديه ودول الإمارات العربيه المتحده وسائر الدول المشاركه لن يحققوا أي تقدم في معركتهم مع إيران مالم تكن انطلاقتهم الجاده من المناطق الجنوبيه التي مازالت قيد الاحتلال الإيراني بالوكالة وبتواطوء من قيادات عسكريه رفيعه لا تنتمي للجنوب بصلة وان الأوان لايقافهم عند حدهم لضمان استمرار الحسم في كل الجبهات وإيقاف العبث الحزبي فيها. مؤكدا ومبشرا شعب الجنوب الأبي بأن النصر قادم وان العام 2017 م سيكون حافلا بالمسرات للجنوب حد تعبيرة

 

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