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وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش يطمأن على صحة الكاتب والصحفي علي اليزيدي

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 04:50 صباحاً

 

أطمأن وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش اليوم على صحة الأستاذ الكاتب والصحفي المعروف مستشار محافظ حضرموت للشؤون الإعلامية ونائب رئيس اللجنة السياسية المنبثقة عن لجنة الرؤية والصياغة بتحضيرية مؤتمر حضرموت الجامع "علي سالم اليزيدي" أثر تعرضه لأزمة صحية طارئة  عصر أمس نقل على اثرها إلى مستشفى هيئة أبن سينأ بالمكلا لتلقي العلاج اللازم وغادرها صباح اليوم إلى منزله..

 

وكلف وكيل أول حضرموت مدير مكتبه الأستاذ أحمد سعيد العليي بزيارة الكاتب والصحفي علي اليزيدي في منزله بمعية عدد من الزملاء الاعلاميين .

وخلال الزيارة أطمأن "العليي" على صحة الاستاذ اليزيدي, ناقلًا له تحيات وكيل أول حضرموت وتمنياته بالشفاء العاجل ..

 

بدوره أعرب الصحفي اليزيدي عن شكره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة للسؤال ومتابعة حالته الصحية مشيرًا إلى أن ذلك يعد اداء للواجب وينم عن وفاء وتقدير .

 

*من صلاح بوعابس – تصوير : خالد بن عاقلة

 

 

 

 

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