مركز الملك سلمان للإغاثة يعلن عن دعم اليمن بـنصف مليار دولار

قدم مركز “الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ” مبلغ 456 مليون دولار دعماً للشعب اليمني في أطار مشروع المركز “إعادة الأمل”

وقالت السفارة السعودية لدى القاهرة، الثلاثاء، إن توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتأسيس المركز، كان قد صاحبه تخصيص 267 مليون دولار لمساعدة اليمنيين عند تأسيس المركز.

وأضافت، بلغت قيمة المساعدات المقدمة من السعودية إلى اليمن -ممثلة في المركز- مبلغ 456 مليون دولار أمريكي، بعدد مشاريع بلغت 98 مشروعاً.

و”مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” هو مركز سعودي دولي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم إنشاؤه في مايو/أيار 2015، بتوجيه من العاهل السعودي.

وتعد عملية “إعادة الأمل” لمساعدة الشعب اليمني، أولى البرامج التي تولاها المركز، بتوجيه مباشر من الملك سلمان.

وشملت المشرويع مجالات الصحة، والمياه والإصحاح البيئي، والتغذية، والاتصالات في حالات الطوارئ، والخدمات اللوجستية، ودعم التنسيق في العمليات الإنسانية، ومشروعات التعليم، والحماية، والتعافي المُبكر، والإيواء، والأمن الغذائي، وإدارة وتنسيق المُخيمات.

وأسهم المركز في تنفيذ المشروعات من خلال المشاركة مع 73 شريكاً من المنظمات والهيئات الإغاثية المحلية والدولية؛ أبرزها برنامج الغذاء العالمي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للأطفال (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر

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