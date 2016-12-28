القيادي الجنوبي الدكتور المسجدي : واهم من ظن ان ابناء حضرموت سيقبل بمشروع الاقلمة مع اليمن

قال القيادي في الحراك الجنوبي الدكتور فائز المسجدي ان قضية شعبنا اسمى وارفع من ان تمثلها اقلمة تستغلها او تكرر مفهوم الاحتلال وتعيد ادواته المنتهية ,وأكد الدكتور المسجدي في تصريح خاص لشبكة تاربة اليوم الاخباري ان الذي يتوهم بأن جماهير شعبنا سيقبل بم يسمى إقليم حضرموت مع اليمن إلى يوم الدين فهوخاطئ ويعيش في وهم وان كل آماله وطموحاته. ستكون كابوس عليه حتى مماته

وقال ان شعب الجنوب من المهرة حتى باب المندب قرر مصيره وضحى من أجل إرادته ولن يتراجع عن تحقيق هدفه السامي بإعلان دولته كاملة السيادة مع القبول بفتره انتقا لية مزمنة بضمانات دولية واقليمية فقط غير ذلك لايمكن القبول بأي حلول اطلاقا..

وقال القيادي في الحراك الجنوبي :أشيد بالمواقف المشرفة للواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت باتجاه جماهير حضرموت خاصة والجنوب عامة والتي أثبت للجميع بانه اهلا لإدارة حضرموت أفضل من سابقيه من المحافظين المتعاقبين عليها

واننا نؤكد للجميع أننا خلف قيادة حضرموت السياسية والعسكرية ولن نفرط فيهم اطلاقا ,كما ناشد الدكتور المسجدي الرئيس هادي بأن تكون حضرموت قيادة عسكرية واحدة تحت قيادة اللواء البحسني وإخراج كافة القوه العسكرية اليمنية منها بدأ في وادي حضرموت

وطالب من خلال تصريحه المحافظ بن بريك بالتغيير الجذري في كافة مؤسسات الدولة بحضرموت واستبدالهم بكوادر شبابية مؤهلة ونزيهه الذين لم تتلطخ أيديهم بنظام الاحتلال الفاسد.

وبعث الدكتور المسجدي من خلال تصريحه برسائل طمأنة قال فيه نطمئن شعب الجنوب عامة وحضرموت خاصة بأن دولة الجنوب القادمة ستكون تحت مسمى دولة الجنوب العربي الفدرالي من المهرة الى باب المندب بنظام جديد وفكر جديد متزن يشبه بحد كبير نظام دولة الامارات العربية المتحدة بعيدا عن اليمننه والماضي بكافة أشكاله دولة برلمانية برئاسة فخرية تحدد ولايتها.

مختتما بالقول نرجوا من سيادة الرئيس والمحافظ بن بريك الاستجابة لمناشدتنا ومطالبنا

وانها لثورة حتى النصر

وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

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