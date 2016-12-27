محافظ العاصة عدن الزبيدي في لقاء مع القاضي صالح ناصر رئيس لجنة الاراضي والتعويضات في الحنوب
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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 11:00 مساءً
التقى محافظ العاصمة عدن اللواء/ عيدروس الزبيدي في مكتبه صباح اليوم القاضي صالح ناصر رئيس لجنة الاراضي والتعويضات
تم خلال اللقاء اطلاع المحافظ على النتائج التي توصلت اليها اللجنة في معالجة قضايا الاراضي وكيفية استمرار متابعة القضايا المتبقية وتذليل الصعوبات امام اللجنة ومكتب الاراضي في عدن
والتواصل مع الجهات العليا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاتخاذ قرارات بشأن التوصيات المرفوعة من قبل لجنة الاراضي
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