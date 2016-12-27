هل اخطأ الرئيس هادي تقدير الموقف في حضرموت؟ بدون اعلان مسبق بدأ الرئيس عبدربه منصور هادي زيارة الى محافظة حضرموت في 25 ديسمبر 2016م لتكون زيارته الاولى بعد عملية تحرير المكلا في28 ابريل 2016م أي بعد ثمانية اشهر من تحريرها ، والتقى الرئيس هادي بقيادة السلطة المحلية برئاسة المحافظ احمد بن بريك وقيادة المنطقة العسكرية

محافظ العاصة عدن الزبيدي في لقاء مع القاضي صالح ناصر رئيس لجنة الاراضي والتعويضات في الحنوب التقى محافظ العاصمة عدن اللواء/ عيدروس الزبيدي في مكتبه صباح اليوم القاضي صالح ناصر رئيس لجنة الاراضي والتعويضات تم خلال اللقاء اطلاع المحافظ على النتائج التي توصلت اليها اللجنة في معالجة قضايا الاراضي وكيفية استمرار متابعة القضايا المتبقية وتذليل

اللواء البحسني والتكريم المستحق عندما يذكر اسم اللواء القائد فرج سالمين البحسني في اي محفل بحضرموت يشتعل المكان تصفيقا وتمجيدا واحتفاءا بهذا القائد العسكري الحضرمي المتدفق بسالة وتواضعا وحبا لحضرموت واهلها . احدث مشاهد ذلك التكريم والاحتفاء توالت مشاهده في قاعة فندق رمادا بمنطقة خلف شرق المكلا التي

حزمة مشاريع إماراتية جديدة في محافظة شبوه كشفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن حزمة من المشاريع الجديدة في محافظة شبوة اليمنية والتي تعتزم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة وتتنوع ما بين صحية وخدمية وبنية تحتية ومواد إغاثية، مشيرة في الوقت نفسه إلى مساع حثيثة للعمل على سد النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات