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محافظ شبوة يثمن انتصارات الجيش الوطني على صعيد جبهات القتال مع المليشيات في بيحان .

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شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 10:45 مساءً

 

ثمن محافظ شبوة احمد حامد لملس اﻻنتصارات العسكرية الكبيرة التي حققها ابطال الجيش الوطني على صعيد جبهات القتال مع المليشيات اﻻنقﻻبية في بيحان. منوها بدورها اﻻستراتيجي في قرب ساعة الحسم  مع فلول المليشيات وتحرير ماتبقى مديريات شبوة من قبضتهم وتطهيرها من شرورها ورجسها .

وعبر المحافظ لملس خلال زيارته للمقاتلين في الخطوط اﻻمامية لجبهات القتال الشرقية والجنوبية من عسيلان عبر عن اعتزازه بشجاعة المقاتلين من ابطال الجيش ورجال المقاومة .

وحيا تقدم ركبهم الميمون في المعارك و اقدامهم كالسود الضارية على ساحاتها غير عابهين بالموت من اجل اﻻنتصار لوطنهم وامتهم وعودة شرعية النظام والدولة التي اختطفتها ودمرتها المليشيات الحوثية اﻻنقلايية .

 

وأشاد المحافظ لملس بمعنوياتهم القتالية العالية وقدرتهم على السيطرة والتحكم على مسرح العلميات القتالية و تلقينهم عناصر المليشيات مرارة الهزائم الساحقة التي منيت بها اليوم .

مشيرا بوقعها المدمر على نفسياتهم المنهارة اصلا وقال لقد اصابتهم بذعرا وخوفا شديدين  وجعلت كل ناجي منهم يبحث مﻻذا امين ويتلقب ببصره في فﻻء من  الموت  احاط بهم من كل مكان .

ونقل المحافظ لملس تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للمقاتلين اﻻشاوس وتهانيه القلبية الحارة لهم بمناسبة انتصاراتهم العسكرية المحققة اليوم على جحافل المليشيات اﻻنقلابية والغازية .

مؤكدا متابعة فخامته لمجريات المعارك اليوم على صعيد جبهات القتال مع المليشيات في بيحان  العزة والكرامة والاباء

ووجه المحافظ لملس مكتب الصحة والسكان بضرورة امداد جبهات القتال بطواقم الطبية واﻻسعافات لتقديم الخدمات الطبية الضرورية للجرحى من ابطال قوات الجيش الوطني والمقاومة الصامدين في جبهات الشرف والبطولة في بيحان الصمود .

 

واكد العميد الحارثي بان قوات الجيش الوطني من ابطال اللواء تسعة عشر  قد شنوا في الساعة الثالثة من فجر اليوم اعنف هجوم مباغت على عناصر  المليشيات ومن ثﻻثة محاور واتجاهات وباسناد مباشر وقوي من طيران التحالف .

 

منوها بانه وبحلول اشراقة شمس اليوم الثلاثاء تمكنوا ابطال الجيش والمقاومة من احراز انتصارات عسكرية على فلول المليشيات ودحرهم وتحرير العديد كن المواقع اﻻستراتيجية منهم .

واوضحا بانه قد تمت السيطرة على نقطة السليم التي تمثل البوابة الشرقية لبلاد بيحان والعلم والعكدة واجبار المليشيات على الفرار من جبل ن عقيل والخيضر وهجر كحلان على الرغم من حقول اﻻغلام التي حالت على عمليات السيطرة عليهم ..

 

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