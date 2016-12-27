استشهاد أربعة من الأبطال في معركة تحرير بيحان ( أسماء)

استشهد صباح اليوم الشهيد البطل سالم لغمق العقيلي في جبهة الساق والبطل حسين صالح خميس الضيفلي في جبهة حيد بن عقيل كما استشهد البطل محمد بن علي بن صالح بن شليل الحارثي كما استشهد البطل منصور عبدربه صالح المنصوري المصعبي في موقع حيد بن عقيل , واصيب كلا من المقاتلين الأشاوس : صلاح علي شليل الحارثي ومحمد حسين احمد شليل الحارثي عبدالمجيد ناجي سالم شيخ شليل الحارثي

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية قد نفذت صباح اليوم الثلاثاء عملية عسكرية واسعة لتحرير ماتبقى من مواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح بمحافظة شبوة - .

وقال مصدر في المقاومة " أن قوات الجيش من اللواء 19 مشاة مسنودين برجال المقاومة الجنوبية وطيران التحالف العربي بدأوا صباح اليوم هجوماً واسعاً على ماتبقى من مواقع للحوثيين في مديريتي عسيلان وبيحان شمال غرب المحافظة .

وأضاف المصدر " أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من استعادة السيطرة على جبل العلم، ومنطقتي السليم والساق وأجزاء من حيد بن عقيل ولا زالت المعارك مستمرة , حتى اللحظة .

ويتمركز الحوثيون في عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية " بيحان " ويستخدمون طرق إمداد فرعية من محافظة البيضاء المجاورة .

أسرى حوثيين



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