منذ
استشهاد أربعة من الأبطال في معركة تحرير بيحان ( أسماء)
  استشهد صباح اليوم الشهيد البطل سالم لغمق العقيلي في جبهة الساق والبطل حسين صالح خميس الضيفلي في جبهة حيد بن عقيل كما استشهد البطل محمد بن علي بن صالح بن شليل الحارثي كما استشهد البطل منصور عبدربه صالح المنصوري المصعبي في موقع حيد بن عقيل , واصيب كلا من المقاتلين الأشاوس :
منذ 12 دقيقه
مناقشة تفعيل الرقابة والمواصفات في مطار عدن
  عقد اليوم بمطار عدن الدولي لقاء ضم المهندس / حديد الماس مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عدن، ونائبه / وليد الشيخ والمهندس/ طارق عبده علي مدير عام مطار عدن الدولي. وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل ومتطلبات التعاون الرقابي والفني المشترك للرقابة على
منذ 14 دقيقه
حضرموت ... والتحديات الراهنة (المحظورات على الحضارم)
  لايتوجب الإعتقاد بعقارب الساعة أن تعود الى الوراء أبدا إلا إذا بدأ الزمن في التلاشي نحو الإنتهاء وهو مايوشك بقيام الساعة غير ذلك فأن الأمور تتجاوز أولئك الذين تجاوزتهم الأحداث بعدد السنوات الضوئية التي لاتشابهها أو تناظرها سنين البتة .   من يقرأ الأحداث اليوم منذ
منذ 20 دقيقه
السعودية في احداقنا وقلوبنا
  كانت المملكة العربية السعودية ولازالت ، أكثر من وطن فهي مهبط الوحي والرسالة وفيها ومنها اشرق نور الاسلام، ليس على الجزيرة العربية وحدها، بل على العالم بأسره، فيها مكة المكرمة قبلة الاسلام ،والمدينة المنورة، مثوى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها المشاعر المقدسة ويحج
منذ 28 دقيقه
الرئيس هادي يوجه بإنشاء كلية للشرطة في حضرموت
  وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم الأحد الجهات المختصة بإنشاء كلية الشرطة لإقليم حضرموت. يأتي ذلك في إجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والامنية بمحافظة حضرموت . كما وجه بتحويل مستشفى ابن سيناء الى هيئة
الرئيسية اخبار المحافظات استشهاد أربعة من الأبطال في معركة تحرير بيحان ( أسماء)
اخبار المحافظات

استشهاد أربعة من الأبطال في معركة تحرير بيحان ( أسماء)

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 02:15 مساءً

 

استشهد صباح اليوم الشهيد البطل سالم لغمق العقيلي في جبهة الساق والبطل حسين صالح خميس الضيفلي في جبهة حيد بن عقيل كما استشهد البطل محمد بن علي بن صالح بن شليل الحارثي كما استشهد البطل منصور عبدربه صالح المنصوري المصعبي في موقع حيد بن عقيل , واصيب كلا من المقاتلين الأشاوس : صلاح علي شليل الحارثي ومحمد حسين احمد شليل الحارثي عبدالمجيد ناجي سالم شيخ شليل الحارثي

 

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية قد نفذت صباح اليوم الثلاثاء عملية عسكرية واسعة لتحرير ماتبقى من مواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح بمحافظة شبوة - .

 

وقال مصدر في المقاومة " أن قوات الجيش من اللواء 19 مشاة مسنودين برجال المقاومة الجنوبية وطيران التحالف العربي بدأوا صباح اليوم هجوماً واسعاً على ماتبقى من مواقع للحوثيين في مديريتي عسيلان وبيحان شمال غرب المحافظة .

 

وأضاف المصدر " أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من استعادة السيطرة على جبل العلم، ومنطقتي السليم والساق وأجزاء من حيد بن عقيل ولا زالت المعارك  مستمرة , حتى اللحظة .

ويتمركز الحوثيون في عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية " بيحان " ويستخدمون طرق إمداد فرعية من محافظة البيضاء المجاورة .

 

أسرى حوثيين

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة