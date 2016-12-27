مناقشة تفعيل الرقابة والمواصفات في مطار عدن

عقد اليوم بمطار عدن الدولي لقاء ضم المهندس / حديد الماس مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عدن، ونائبه / وليد الشيخ والمهندس/ طارق عبده علي مدير عام مطار عدن الدولي.

وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل ومتطلبات التعاون الرقابي والفني المشترك للرقابة على الواردات من المنتجات والخامات والمواد والمجوهرات والمعادن الثمينة المستوردة او المعده للتصدير ودور الجهات الرقابية العاملة عبر مكاتبها في مطار عدن الدولي.

يأتي هذا الاجتماع متزامنا مع ما يشهده مطار عدن الدولي من الاجراءات الحالية لتجهيز المطار استعدادا لاستئناف نشاطه خلال الفتره المقبلة.

واكد المهندس / طارق على اهمية التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية كالمواصفات والجمارك والادوية واضاف الى اهمية الرقابة على صادرات وواردات المعادن الثمينة كالذهب ومراقبة ضبط عياراتها.

ومن جانبة تحدث المهندس/ الماس على اهمية دور الهيئة وما تقوم به من اجراءات رقابية مشدده حيث تقوم باخضاع واردات المنتجات لاجراءات الرقابة والتفتيش والتحقق والمعاينة واجراءت الفحص والاختبار والتحقق من عيارات المشغولات الذهبية المستوردة وكذا خامات الذهب المعدة للتصدير بغرض مشغلتها واعادتها الى البلاد واستيفاء المعادن الثمينة للمتطلبات القانونية ، كما انه غالبا ما تكون الوردات الجوية مما يخف وزنه ويغلى ثمنه وكذلك المواد الخام الداخلة في الصناعة والتي يتطلب سرعة وصولها وتكون الرقابة عليها هامه ومنها المحليات الصناعية والالوان والنكهات والمدعمات والمحسنات الغذائية ومضافات الاغذية بالاضافة الى مستحضرات ومواد التجميل بانواعها ونوعيات الملابس الجاهزه والحقائب باهضة الثمن والمجوهرات والمعادن الثمينه وغيرها.

كما ان الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص مزاولة نشاط صياغة وتجارة المجوهرات والمعادن الثمينة وكذا تراخيص تصديرها او استيرادها .

*- سامح جواس

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