الرئيس هادي يوجه بإنشاء كلية للشرطة في حضرموت
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شبوه برس - خاص - المكلا
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 01:46 مساءً
وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم الأحد الجهات المختصة بإنشاء كلية الشرطة لإقليم حضرموت.
يأتي ذلك في إجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والامنية بمحافظة حضرموت .
كما وجه بتحويل مستشفى ابن سيناء الى هيئة وتأهيل مستشفى القلب وتوفير اشعة امراض السرطان ..
وتقوية شبكة الاتصالات لتواكب التقنيات والتطورات الحديثة فضلا عن تأهيل الطرقات واعتماد شبكة طرق جديدة لتلبي حاجة المواطنين المتزايدة .
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