الرئيس هادي يوجه بإنشاء كلية للشرطة في حضرموت

استشهاد أربعة من الأبطال في معركة تحرير بيحان ( أسماء) استشهد صباح اليوم الشهيد البطل سالم لغمق العقيلي في جبهة الساق والبطل حسين صالح خميس الضيفلي في جبهة حيد بن عقيل كما استشهد البطل محمد بن علي بن صالح بن شليل الحارثي كما استشهد البطل منصور عبدربه صالح المنصوري المصعبي في موقع حيد بن عقيل , واصيب كلا من المقاتلين الأشاوس :

مناقشة تفعيل الرقابة والمواصفات في مطار عدن عقد اليوم بمطار عدن الدولي لقاء ضم المهندس / حديد الماس مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عدن، ونائبه / وليد الشيخ والمهندس/ طارق عبده علي مدير عام مطار عدن الدولي. وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل ومتطلبات التعاون الرقابي والفني المشترك للرقابة على

حضرموت ... والتحديات الراهنة (المحظورات على الحضارم) لايتوجب الإعتقاد بعقارب الساعة أن تعود الى الوراء أبدا إلا إذا بدأ الزمن في التلاشي نحو الإنتهاء وهو مايوشك بقيام الساعة غير ذلك فأن الأمور تتجاوز أولئك الذين تجاوزتهم الأحداث بعدد السنوات الضوئية التي لاتشابهها أو تناظرها سنين البتة . من يقرأ الأحداث اليوم منذ

السعودية في احداقنا وقلوبنا كانت المملكة العربية السعودية ولازالت ، أكثر من وطن فهي مهبط الوحي والرسالة وفيها ومنها اشرق نور الاسلام، ليس على الجزيرة العربية وحدها، بل على العالم بأسره، فيها مكة المكرمة قبلة الاسلام ،والمدينة المنورة، مثوى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها المشاعر المقدسة ويحج