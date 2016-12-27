محافظة شبوه في الصفوف الأولى لمعركة تحرير بيحان

صورة تعبيرية من أرشيف شبوه برس

ذكرت مصادر ميدانية منأرض المعركة في عسلان أن محافظ شبوة احمد لملس يتقدم الصفوف الامامية في معركة تحرير بيحان منذ ساعات الصباح الاولى ويصرح بان لا تراجع ولا توقف حتى تحرير اخر شبر من بيحان التاريخ والاباء ..

وقد وجه المحافظ بصورة عاجلة كل الأطقم الطبية واسعافات المحافظة للتحرك الفوري للجبهة لتوفير الاسعافات الاولية والاستعداد لنقل المصابين والجرحى ..

وتشير مصادر "شبوه برس" بتقدم كبير للمقاومة الجنوبية وقوات الجيش وسقوط السليم والعلم وبلبوم وحيد بن عقيل والساق والعكدة والشميس والمعارك في النقوب الان ومواقع الحوثه تحت نيران الجيش والمقاومة ..

احمد الهقل

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