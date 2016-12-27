معارك طاحنة في #بيحان #شبوة

إندلعت صباح اليوم معارك طاحنة في مديرية بيحان بمحافظة شبوه بعد هجوم لقوات الجيش المسنود بالمقاومة الجنوبية على مليشيا الحوثي .

وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوما كبيرا واستعادت عدد من المواقع الهامة والتلال التي كانت تسيطر عليها ميلشيا الحوثي بدعم جوي من طيران التحالف العربي الذي شن سلسلة غارات على مواقع المليشيا .

ونقلت وصادر اعلامية عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش هاجم عدد من مواقع الحوثيين في المديرية.

وأضاف «الجيش تمكن من تحرير جبل العلم وموقع نقطة ومحطة السليم ومنطقة الساق والوصول إلى الخط الاسفلتي».

وتابع «الجيش وصل إلى الخط الاسفلتي وقطع طريق الإمدادات عن الميليشيات الذي يأتي من محافظة البيضاء، بينما لا زالت الاشتباكات مستمرة وسط فرار كبير في صفوف المليشيات الانقلابية».

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