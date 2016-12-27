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تهريب السلاح من البيضاء الى عدن عبر طريق أبين العرقوب

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 10:43 صباحاً

 

تسبب حادث مروري عصر يوم الاثنين بانفجار شاحنة صغيرة كانت محملة باسلحة ومتفجرات مهربة وكانت في طريقها الى عدن .

وقال شهود عيان ان شاحنة نوع دينا كانت محملة باسلحة ومتفجرات باسفلها ومغطاة بكمية من الدقيق (القمح) وكانت في طريقها الى عدن حينما تعرضت لحادث مروي في منطقة عرقوب شقرة الجبلية لتنفجر الاسلحة التي بداخلها .

وتسبب الانفجار بمقتل شخصين كانا على متن الشاحنة واصابة 1 بجراح بالغة .

 

وتناثرت كميات من المتفجرات على جانبي الطريق فيما قام مارة بنهب ماتبقى من السلاح الموجود على متن السيارة .

وقال مصدر محلي  ان السيارة كانت في طريقها الى عدن لكن دون ان تعرف وجهتها تحديدا.

وقال مسعفون في المكان ان الجريح الذي اصيب في الحادث قال انهم كانوا قادمين من منطقة ذي ناعم بالبيضاء .

 

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