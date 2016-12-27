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شهادة #بسام_القاضي لوجه الله وللتاريخ و لـ الأجيال الجنوبية ..

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 10:00 صباحاً

 

باسمي انا شخصيا بسام القاضي  اقسم لكم  بمن رفع السموات بغير عمد أنني منذ معركة المطار واستشهاد الشهيد القائد علي الصمدي في 19 مارس 2015م وانا  متواجد في أغلبية جبهات  الموجهات بدأ  من خور مكسر وثم المعلا وكريتر وآخرها  التواهي عندما سقطت تلك المديريات بيد تتار الشمال والحوافيش لم يكن للمدعي العميد عبدالله الصبيحي الذي تنصبه الجزيرة ووسائل  أعلام الإصلاح  قائد معركة تحرير عدن كذبا وزورا فهو لم يكن في أي جبهة من المديريات الأربع التي سقطت بيد الحوثيين .. ولما انتقلنا بعد سقوط التواهي إلى المنصورة كنت انتقل بين جبهات جولة سوزوكي والممدارة ومصعبين ودار سعد وجعولة وبير أحمد وصلاح الدين ورأس عمران وفيها لم أجد للعميد الصبيحي أي أثر ورب الكعبة فقط كنت أسمع عنه في جبهات الممدارة بين الحين والآخر عبر القائد عادل الحالمي و وبمكانكم ان تسألوا  اصدقائي عبدالله الدياني العولقي ورفاقه وكذا السلفيين في جبهات الممدارة عن الصبيحي . 

 

وعندما قاد الشهيد جعفر محمد معركة تحرير عدن وأثناء اجتياح خور مكسر في رمضان عبر 3 محاور الجسر الملاح الممدارة - النصر كنت حينها مع أبطال "كتيبة سلمان" كنت مع الشباب في المدرعات الإماراتية بعد تعرفي عليهم بيوم من معركة رأس عمران .. في ذلك اليوم مرينا باتجاه الجسر وكان العميد  الصبيحي موجود عند مستشفى البريهي ولم يدخل خور مكسر إلا بعد اقتحام المطار وتطهيره من القناصة والميليشيات ليأتي مع قناة الجزيرة ووسائل أعلام حزب الإصلاح ليدلي بتصريحات من داخل المطار مع لقبه الذي منحته له قناة الجزيرة ومعها الإصلاحيين  وتنصيبه قائد معركة تحرير عدن كذبا وبهتانا  ..

 

اسألوا قادة وأبطال جبهات الحرب اسألوا أبطال كتيبة سلمان اسألوا الإعلاميين الذين كانوا صوت الحرب على عدن بحق وحقيقة من وسط الجبهات ينقلون .. اسألوا كبيرنا ومصورنا الحربي نبيل القعيطي في كم جبهات وجد الصبيحي ... اسألوا كي تعرفوا الحقيقة بأنفسكم  ... 

 

أقول هذه الحقيقة شهادة لله والأجيال والتاريخ .. ورب الكعبة اني أقولها بأمانة وصدق ومخافة من الله وليس مكايدة أو غير ذلك ..

والله على ما اقول شهيد ..

ولعن الله  الكذابين والمنافقين ومزوري الحقائق والتاريخ .

 

#بسام_القاضي – مراسل صحفي (الشرق الأوسط) عدن

 

 

 

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