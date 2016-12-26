محافظ شبوة يصدر حزمة قرارات بتعيينات ادارية اكد مصدر مقرب من محافظ شبوة الاستاذ احمد حامد لملس ، ان المحافظ اصدر اليوم حزمة من قرارات التكليف بعدد من الادارات الحكومية في المحافظة جاءت على النحو التالي : علي سالم بن يحي مدير عام مكتب الاعلام احمد صالح بوصالح مددير ادارة الاعلام والعلاقات العامة احمد الشامي بن

رسالتنا للرئيس عبدربه من حضرموت الجنوب اهلا بكم في حضرموت الثورة حضرموت الجنوب مصحح ومغير للفساد والفسدة من اجل حضرموت والجنوب فاليمن من اخل بالتوازن بالجنوب وبالاقليم وخربط التحالفات وجنى على اليمن ونفسه الوبال والدمار. فالجنوب وقف وقفة كبيرة وعظيمة معكم وبالجنوب الحضرمي انتصرتم وانتصر الجنوب الحضرمي

الى الرئيس هادي : عليك كنس أكوام الزبالة الناطقة من حضرموت وجه باحث ومؤرخ حضرمي رسالة قصيرة الى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بمناسبة زيارته لحضرموت دعاه فيها الى "كنس أكوام الزبالة الناطقة من حضرموت" . وجاء في رسالة الأستاذ "سالم فرج مفلح" التي تلقاها موقع "شبوه برس" النص التالي : الى الرئيس هادي مع التحية : أينما نزلت أو

قناة الجزيرة تكذب بشأن قائد تحرير عدن : والوزير بن بريك يفند دأبت قناة الجزيرة القطرية على الكذب والتزوير فيما يخص الشأن اليمني وفتح الباب واسعا لكادرها المحصور في عناصر حركة الاخوان المسلمين فرع اليمن لبث ما يخدم سياستهم العامة ونشر تقارير تشيطن الخصم وتجعل من أنصار "عصافير الجنة" الطيبين الأتقياء . موقع "شبوه برس - تابع ما