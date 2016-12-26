محافظ شبوة يصدر حزمة قرارات بتعيينات ادارية
المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عتق شبوه
الاثنين 26 ديسمبر 2016 05:10 مساءً
اكد مصدر مقرب من محافظ شبوة الاستاذ احمد حامد لملس ، ان المحافظ اصدر اليوم حزمة من قرارات التكليف بعدد من الادارات الحكومية في المحافظة جاءت على النحو التالي :
علي سالم بن يحي مدير عام مكتب الاعلام
احمد صالح بوصالح مددير ادارة الاعلام والعلاقات العامة
احمد الشامي بن فهيد مدير مكتب المحافظ
محسن معيض مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد
محمد سالم الاحمدي العولقي مدير عام مكتب الثقافة
محسن الحاج القميشي و سالم صائل الخليفي مستشاران للمحافظ .
اتبعنا على فيسبوك