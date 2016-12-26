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الاثنين 26 ديسمبر 2016 05:07 مساءً

رسالتنا للرئيس عبدربه من حضرموت الجنوب

احمد سالم بلفقيه
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اهلا بكم في حضرموت الثورة حضرموت الجنوب مصحح ومغير للفساد والفسدة من اجل حضرموت والجنوب فاليمن من اخل بالتوازن بالجنوب وبالاقليم وخربط التحالفات وجنى على اليمن ونفسه الوبال والدمار.

فالجنوب وقف وقفة كبيرة وعظيمة معكم وبالجنوب الحضرمي انتصرتم وانتصر الجنوب الحضرمي لكم.

ننتظر منكم قرارات لمصلحة حضرموت الجنوب وجنوب الرآية الجنوبية التي ترفرف في ربوع الجنوب فلولا الرآية الجنوبية التي حشدت جماهير الثورة خلفه .

ملف النفط اهم ملفات الجنوب وحضرموت ولن نصرف من ثروتنا على اليمن ومليشياتهم التي لازالت لليوم تناصبنا العداء باحزابهم اليمنية ونحن نناصر ثورتهم اليمنية المخلة بالتوازنات الاقليمية والدولبة  .

النصر للثورة الجنوبية الخزي والعار لاعداء الثورة الجنوبية الحضرمية وفي مقدمتهم اشبال علي محسن والحوثي وعفاش.

احمد بلفقيه

 

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