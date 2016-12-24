الرئيس هادي يزور حضرموت لأول مرة منذ من عامين

(الصورة تظهر حفيد فأر سد مأرب صريعا بعد جريمته)
بعد نزول المختصين في كهرباء عدن للصيانة وإصلاح الخلل الذي تسبب بخروج كهرباء عدن عن الخدمة مساء أمس الجمعة تفاجئوا أن سبب خروج المنظومة الكهربائيه هو ‘‘فأر‘‘ حاول ان يأكل الكيبل أحرقته الكهرباء وأحرق معه
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر وبعضهم لا يتورع عن وضع حرف الدال أمام اسمه، وتستهدف هذه الحملة التشويه والإساءة للأخوين عيدروس الزبيدي وشلال علي شائع
شكا عدد من جنود اللواء39 بمعسكر بدر من تعسفات يواجهونها من قبل حراسة اللجنة المكلفة بصرف مرتبات الجنود.
وقال عدد من الجنود في احاديث لـ شبوه برس - ان حراسة اللجنة يقومون بضرب المجندين الذين يتواجدون هناك لاستلام مرتباتهم.
واضاف مصدر عسكري باللواء 39 ان الحراسة قاموا
نفى مصدر أمني مسؤول بمحافظة عدن، ما أورده سكرتير وزير الداخلية حسين عرب، حول تقديم مدير امن عدن لكشف يحمل 6000 جندي جميعهم من ابناء الضالع , وأكد المصدر المسؤول، أن الوزير بن عرب، يريد ومن خلال نشر مثل هذه الإشاعات ان يجر مدير امن عدن، لتراشقات اعلامية ، وعلى اثرها