الرئيس هادي يزور حضرموت لأول مرة منذ من عامين غادر الرئيس عبدربه منصور هادي عدن مساء اليوم باتجاه حضرموت . وقال مصدر مطلع ان الرئيس هادي غادر العاصمة المؤقتة عدن، متجها الى محافظة حضرموت . في زيارة هي الاولى له منذ اكثر من عامين .

فضيحة في كهرباء عدن : حفيد ‘‘فـأر سد مأرب‘‘ يخرجها عن الجاهزية (الصورة تظهر حفيد فأر سد مأرب صريعا بعد جريمته) بعد نزول المختصين في كهرباء عدن للصيانة وإصلاح الخلل الذي تسبب بخروج كهرباء عدن عن الخدمة مساء أمس الجمعة تفاجئوا أن سبب خروج المنظومة الكهربائيه هو ‘‘فأر‘‘ حاول ان يأكل الكيبل أحرقته الكهرباء وأحرق معه

فخامة الرئيس هادي ونائبه ! . . . إخرسوا كلابكما هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر وبعضهم لا يتورع عن وضع حرف الدال أمام اسمه، وتستهدف هذه الحملة التشويه والإساءة للأخوين عيدروس الزبيدي وشلال علي شائع

معاملة مهينة لمجندون باللواء 39بمعسكر بدر: الوساطات والمحسوبية عرقلت صرف مرتباتنا شكا عدد من جنود اللواء39 بمعسكر بدر من تعسفات يواجهونها من قبل حراسة اللجنة المكلفة بصرف مرتبات الجنود. وقال عدد من الجنود في احاديث لـ شبوه برس - ان حراسة اللجنة يقومون بضرب المجندين الذين يتواجدون هناك لاستلام مرتباتهم. واضاف مصدر عسكري باللواء 39 ان الحراسة قاموا