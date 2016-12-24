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الرئيس هادي يزور حضرموت لأول مرة منذ من عامين
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الرئيس هادي يزور حضرموت لأول مرة منذ من عامين

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 24 ديسمبر 2016 10:06 مساءً

 

غادر الرئيس عبدربه منصور هادي عدن مساء اليوم باتجاه حضرموت .

 وقال مصدر  مطلع  ان الرئيس هادي غادر العاصمة المؤقتة عدن، متجها الى محافظة حضرموت . في زيارة هي الاولى له منذ اكثر من عامين .

 

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