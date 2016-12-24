فضيحة في كهرباء عدن : حفيد ‘‘فـأر سد مأرب‘‘ يخرجها عن الجاهزية

(الصورة تظهر حفيد فأر سد مأرب صريعا بعد جريمته)

بعد نزول المختصين في كهرباء عدن للصيانة وإصلاح الخلل الذي تسبب بخروج كهرباء عدن عن الخدمة مساء أمس الجمعة تفاجئوا أن سبب خروج المنظومة الكهربائيه هو ‘‘فأر‘‘ حاول ان يأكل الكيبل أحرقته الكهرباء وأحرق معه المنظومة لساعة....!!؟

حكاية محطات الكهرباء مع الفئران ستكون ظاهرة جديدة وطريفة وعامل تبرير للفساد وأهله عن تعطيل الكهرباء المتعمد في عدن .

يبدو أن الفأر حفيد فأر سد مأرب قدم إلى عدن متأخر بربع قرن ولم يواكب قدوم الفاسدين في حرب 1994م على الجنوب .

من العيب حدوث إطفاء شامل بسبب عطب في الشبكة... (فأر) فهذا يعني وجود خلل في ضبط أجهزة الحماية والتي من المفترض يتم معايرتها وضبطها بشكل دوري والتأكد من تسلسل ضبطها والتأكد أيضا من عدم وجود قوارض .

*- سامح جواس

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