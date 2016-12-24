معاملة مهينة لمجندون باللواء 39بمعسكر بدر: الوساطات والمحسوبية عرقلت صرف مرتباتنا

شكا عدد من جنود اللواء39 بمعسكر بدر من تعسفات يواجهونها من قبل حراسة اللجنة المكلفة بصرف مرتبات الجنود.

وقال عدد من الجنود في احاديث لـ شبوه برس - ان حراسة اللجنة يقومون بضرب المجندين الذين يتواجدون هناك لاستلام مرتباتهم.

واضاف مصدر عسكري باللواء 39 ان الحراسة قاموا يوم الخميس بضرب احد المجندين بعصي كهربائية حتى اغمي عليه.

واوضح المصدر:" ان الاحتياطات الامنية واجبه وملزمة للجميع الا انها يجب ان تفرق بين الابرياء الذي لاحول لهم ولاقوه حد قوله .

واعتبر الجنود الذين تعرضوا للضرب بالمعسكر تلك الممارسات ضدهم من قبل حراسة اللجنة عملا يتنافى تماما مع الاحترازات الامنية حيث اكد عدد من جنود لواء عبدالله الصبيحي ان هناك وساطات في صرف المرتبات ما تسبب في استياء واسع في جنود اللواء مناشدين بضرورة التعامل مع الجميع بمساواة وعدل بعيدا عن المحسوبية.

موضحين بان بعضهم يقوم باصطحاب كل من لديه وساطة لاستلام مرتبه في حين يظل البقية في انتظار مزيدا من التعنت وتلك الممارسات ضدهم حد قولهم.

وفي ختام شكوى الجنود ناشدوا المنطقة العسكرية الرابعة العمل على الضغط على تلك اللجان وحراساتها وقيادة المعسكر تعديل تلك الاساليب والتعامل مع الجنود بكل عدل وانصاف وعدم تمييز بعضهم بعضا فقد انتهى زمن الوساطات والمحسوبية كما قالوا.

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