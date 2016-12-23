اخيراً انكشفت الحقيقة ... الحلم الحضرمي الذي ولد في الحصبة !!

في هذا المنشور سوف ابين امور يجب ان يفهمها الجميع ويكون على علم بكل مايدور وسوف اذكر حقائق يجهلها او تجاهلها الكثير هنا سوف سوف نتناول بعض الحقائق التي تعاملت بها بعض الجهات واستغلت عاطفية الكثير من الاشخاص استغلت اسم حضرموت من اجل مشروعها التمزيقي الذي بظاهره دولة حضرموت وحاولت اللعب على هذا الوتر نظراً لما يلعبه هذا الاسم من تاثير كبير في وجدان كل حضرمي نسمع عن مايسمى دولة حضرموت التي ارتفع في اوساط مجتمعنا وتاثر به البعض دون الاخر من الحضارم ولكن الكثير رغم التاثير كان يعي من خلف ذلك المشروع النقيض والوهمي مشروع تكشفت اوراقه قبل ان تحين لحظة ولادته فكانت بداياته في احد الصحف الاحمرية وبداء الترويج له كاستراتيجية على المدى البعيد يراد به النيل من ثورة شعب الجنوب التحررية التي ارتفعت وتيرتها في 2007 م ونكاية بشعب الجنوب المطالب باستعادة ارضه والتحرير والاستقلال ولكن ليس هنا المفاجاة وانما سوف اذكرها لكم الان ...

بعد تحرير جيش النخبة لحضرم ظهرت اعلام يراد منها شق الصف الجنوبي يقال بانها تطالب بدولة حضرموت مع تحريك بعض صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لهذا المكون العصبوي المزروع في الوسط الحضرمي ويتناغم مع عواطف الشعب ولكن كان الشعب يدرك من وراء هذا المشروع ومن الداعم له والممول وما الهدف منه فكانت ردة الشعب في حضرموت صدمة قاصمة لهم بعد ان ثار الشعب واحرق تلك الاعلام واستمرت الايام حتى صرح قائد المنطقة اللواء البحسني قائد جيش النخبة الحضرمي بان مطلب دولة حضرموت في هذا التوقيت مطلب عدائي فكانت هذه العبارة صفعة قوية في وجة ذلك المشروع وسبب لهم استياء كبير إضافة الى خطابات محافظ حضرموت بان الجنوب هو حضرموت وحضرموت هي الجنوب فهذا الكلام لن ياتي من فراغ وانما هناك شيء يدور في الكواليس ولكن نذكر من يطالب بحضرموت اين ذلك المطلب عندما كانت حضرموت تهدر ثرواتها ويهمش ابنائها ويقتلون ومعظهمهم مشردين خارج حضرموت اين مواقفهم مما حصل لحضرموت خلال السنوات الماضية من قتل وتهميش وسلب ثرواتها لان ذلك سيغضب كبيرهم الذي يلتقي بهم ويتلقون منه دعمهم والذي يتواجد في شارع الحصبة ..

وليس هذا فقط فعندما جاء توقيت مؤتمر حضرموت الجامع وكل مكون وكل فصيل وكل جهة تاتي برؤيتها تبين ان مشروع دولة حضرموت هو مشروع وهمي ولم تكن هناك رؤية حقيقية وانما مجرد شعارات على مواقع التواصل الاجتماعي فعندما توجه احد متبنيين المشروع بتسليم مشروعه كان المشروع معجون عجين وخلط بين المحاور والاسس والاهداف صياغة الرؤى والاهداف والاسس وكان لا يفرقون بين المحاور الاساسية وغيرها فتبين بان الجماعة لا توجد لديهم اي دولة وانما مطالبتهم بان تكون حضرموت ضمن يمن اتحادي فكيف بالله عليكم تلعبون بعواطف ناس زمن طويل بان حلمكم دولة حضرموت وتاتون برؤية ضمن يمن اتحادي كيف ترفع علم ماتسمى دولة حضرموت وترفض التبعية وتطالب برؤية في اطار اقليم يمني ولم تكن لديك رؤية لدولة قادمة فهذا هدف يراد منه شق الصف بعد ان ثار شعب كامل وخاض في النضال سنوات وسقط الالاف من الشهداء على يد من نسميهم اخواننا في الاسلام من ابناء الشمال يفوق عدد الشهداء الذين سقطوا من المحتل البريطاني الذي حكمنا 129 عام هنا لا قسم ولا يمين ملزم به امام من يقراء ولكن والله العظيم هناك من يلعب على عواطف الشعب المسكين سنين وفترات طويلة بما تسمى دولة حضرموت ليس الا نكاية وشق للصف الجنوبي الذي اختلطت فيه دماء ابناء الجنوب في خندق واحد اين هجومهم ونقدهم لمن نهب حضرموت خلال السنوات التي مرت اين نقدهم لمن قتل الحضارم وانما يذكرون نقدهم لابناء الجنوب فقط وذكرهم لناس قد انتهوا منذ سنوات ويجعلون من الماركسية والعقلية القديمة التي لن تعود فزاعة يجعلون من اتباع ايران الذين انكشفوا ورفضهم الشعب عذر في تشوية الحقيقة فنقول لهم وحدوا الصفوف قبل ياتيكم العدو من جديد فالحرب لن تنتهي ولسنا ضد اي حضرمي يريد حقوقه المسلوبة ولكن هذا مشروع يراد به النكاية بكل حضرمي فلا جنوب سيتحقق ولا حضرموت ستتحقق بعد ان يشق الصف وهي فرصة لن يرحمك العدو بعدها ولن يعطيك حضرموت ولن يعطيك الجنوب بعد ان يحتل ارضك ويتوغل بين جذورك بعدها ستدرك ان مشروع حضرموت في الوقت الراهن مجرد حكاية تعاملنا معها عاطفياً ...

*- فاروق العكبري – مراسل صحفي المكلا

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