منذ 3 دقائق
حلم #حضرموت الاتحادية لم يسقط .. العملاء فقط من سقطوا...
  #دولة_حضرموت الاتحادية ,, سياسة واقتصاد كتب/ محمد سالم بن ماضي في ١٩ ديسمبر ٢٠١٣ إن الهدف الأساسي من مشروع دولة حضرموت الاتحادية (الفيدرالية) هو بناء كيان اقتصادي حديث يمتلك المقومات الكافية لمواصلة نجاحات التنمية البشرية للإنسان وتوفير الحياة الكريمة للأسرة والفرد , إن
منذ 7 دقائق
بصمتنا شاركنا في قتل شهداء الصولبان...
  شاهدنا صباح الامس مجزرة كبيرة بتفجير انتحاري استشهد على اثرة خمسين شاب وجرح العشرات معظمهم حتى الان ما زلوا في غرف الانعاش وعلى ارضية المستشفى بين الحياة والموت و بين حزن دويهم واقربائهم كل دنبهم انهم يريدوا الحياة .   الجنوب اليوم فقد من كل حي وكل اسرة شهدين وثلاثة
منذ 13 دقيقه
اخيراً انكشفت الحقيقة ... الحلم الحضرمي الذي ولد في الحصبة !!
  في هذا المنشور سوف ابين امور يجب ان يفهمها الجميع ويكون على علم بكل مايدور وسوف اذكر حقائق يجهلها او تجاهلها الكثير هنا سوف سوف نتناول بعض الحقائق التي تعاملت بها بعض الجهات واستغلت عاطفية الكثير من الاشخاص استغلت اسم حضرموت من اجل مشروعها التمزيقي الذي بظاهره دولة
منذ 19 دقيقه
ماهي مبررات كل هذا الهجوم على مؤتمر حضرموت الجامع ؟
  أصبحت أشاهد بشكل شبه يومي هجوما على المؤتمر تارة بحجة وجود فساد مالي .. وتارة وبحجة وجود أشخاص غير مناسبين للأماكن التي تم وضعهم فيها .. المشكلة أنني شاهدت (بعض) من الذين يتحدثون عن فساد مالي .. هم أيضا أدوات بيد هوامير وشركات أكلت الأخضر واليابس .. ولم نشاهدهم يوما يتحدثون
منذ 23 دقيقه
الرئيس هادي يوجه محافظ ومدير أمن عدن بضرورة تفعيل عمل الاجهزه التنفيذية والامنية
  وجه فخامة الرئيس #عبدربه_منصور_هادي رئيس الجمهورية اليوم محافظ #عدن اللواء #عيدروس_الزبيدي ومدير الامن اللواء #شلال_شايع بضرورة تفعيل عمل الاجهزه التنفيذية والامنية المختلفة بالمحافظة بصوره تكاملية وتناسقيه لما من شأنه خدمة المواطن واستتباب الامن وخلق السكينة
الرئيسية اخبار المحافظات ماهي مبررات كل هذا الهجوم على مؤتمر حضرموت الجامع ؟
اخبار المحافظات

ماهي مبررات كل هذا الهجوم على مؤتمر حضرموت الجامع ؟

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - تريم وادي حضرموت
الجمعة 23 ديسمبر 2016 04:55 صباحاً

 

أصبحت أشاهد بشكل شبه يومي هجوما على المؤتمر تارة بحجة وجود فساد مالي .. وتارة وبحجة وجود أشخاص غير مناسبين للأماكن التي تم وضعهم فيها ..

المشكلة أنني شاهدت (بعض) من الذين يتحدثون عن فساد مالي .. هم أيضا أدوات بيد هوامير وشركات أكلت الأخضر واليابس .. ولم نشاهدهم يوما يتحدثون عن وجود فساد أو تلاعب مالي في مؤسساتهم .

 

المؤتمر يتعرض لهجمة شرسة والحديث عن وجود فساد تجاوز المعقول .. حتى صفقة الضبة التي تم حرمان حضرموت من كل عوائدها .. لم تحصل على جدل كالذي حصل عليه المؤتمر الجامع اليوم .

 

إذا كان لدى أحد مقترحات جديدة يعتقد أنها ستثري وستفيد فليقدمها .. أما الهجوم وذكر أشخاص بعينهم والهجوم عليهم وإلقاء التهم بدون دليل فهذا (يعني وجود خلاف وليس اختلاف) .

حسب ما سمعت وانا ليس لي أي صلة بالمؤتمر .. فهو سيناقش مشاكل كثيرة منها ملفات الثروة النفطية والبحرية والمنافذ .. الخ .. وهذه بادرة طيبة ونقلة نوعية ... ولن يعارض عليها إلا المتمصلحين من الوضع الحالي .

 

بدلا من الهجوم الغير مبرر قدموا ما يفيد .. ولا تكونوا معاول هدم لهذا الحدث الرائع .

محمد بلفقيه – صحفي _ تريم

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة