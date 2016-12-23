ماهي مبررات كل هذا الهجوم على مؤتمر حضرموت الجامع ؟

أصبحت أشاهد بشكل شبه يومي هجوما على المؤتمر تارة بحجة وجود فساد مالي .. وتارة وبحجة وجود أشخاص غير مناسبين للأماكن التي تم وضعهم فيها ..

المشكلة أنني شاهدت (بعض) من الذين يتحدثون عن فساد مالي .. هم أيضا أدوات بيد هوامير وشركات أكلت الأخضر واليابس .. ولم نشاهدهم يوما يتحدثون عن وجود فساد أو تلاعب مالي في مؤسساتهم .

المؤتمر يتعرض لهجمة شرسة والحديث عن وجود فساد تجاوز المعقول .. حتى صفقة الضبة التي تم حرمان حضرموت من كل عوائدها .. لم تحصل على جدل كالذي حصل عليه المؤتمر الجامع اليوم .

إذا كان لدى أحد مقترحات جديدة يعتقد أنها ستثري وستفيد فليقدمها .. أما الهجوم وذكر أشخاص بعينهم والهجوم عليهم وإلقاء التهم بدون دليل فهذا (يعني وجود خلاف وليس اختلاف) .

حسب ما سمعت وانا ليس لي أي صلة بالمؤتمر .. فهو سيناقش مشاكل كثيرة منها ملفات الثروة النفطية والبحرية والمنافذ .. الخ .. وهذه بادرة طيبة ونقلة نوعية ... ولن يعارض عليها إلا المتمصلحين من الوضع الحالي .

بدلا من الهجوم الغير مبرر قدموا ما يفيد .. ولا تكونوا معاول هدم لهذا الحدث الرائع .

محمد بلفقيه – صحفي _ تريم

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