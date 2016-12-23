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الرئيس هادي يوجه محافظ ومدير أمن عدن بضرورة تفعيل عمل الاجهزه التنفيذية والامنية
  وجه فخامة الرئيس #عبدربه_منصور_هادي رئيس الجمهورية اليوم محافظ #عدن اللواء #عيدروس_الزبيدي ومدير الامن اللواء #شلال_شايع بضرورة تفعيل عمل الاجهزه التنفيذية والامنية المختلفة بالمحافظة بصوره تكاملية وتناسقيه لما من شأنه خدمة المواطن واستتباب الامن وخلق السكينة
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الرئيس هادي يوجه محافظ ومدير أمن عدن بضرورة تفعيل عمل الاجهزه التنفيذية والامنية

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 23 ديسمبر 2016 04:51 صباحاً

 

وجه فخامة الرئيس #عبدربه_منصور_هادي رئيس الجمهورية اليوم محافظ #عدن اللواء #عيدروس_الزبيدي ومدير الامن اللواء #شلال_شايع بضرورة تفعيل عمل الاجهزه التنفيذية والامنية المختلفة بالمحافظة بصوره تكاملية وتناسقيه لما من شأنه خدمة المواطن واستتباب الامن وخلق السكينة المطلوبة.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته اليوم محافظ عدن اللواء الزبيدي ، ومدير الامن اللواء شايع للوقوف على واقع المدينة والتطورات والمستجدات التي تشهدها في مختلف المجالات.

 

واكد رئيس الجمهورية على اهمية توحيد الجهود وتبادل المعلومة في الاطر القيادية المتبعه التي تفضي في النهاية الى تحقيق النجاحات المطلوبة وافشال كافة المخططات والتربصات والاجندة الدخيلة للخلايا الارهابية ومن يغذيها ويقف خلفها بهدف زعزعة امن واستقرار عدن والمناطق المحرره في حرب عدوانيه مكشوفه للانقلابيين واذرعهم وادواتهم التي تواصل اهدافها المقيته مع تغيير الوسيله.

واشاد فخامة الرئيس بالجهود التي يبذلها المحافظ ومدير الامن وكافة الاجهزة الامنية لمواجهة التحديات في ظل ضروف استثنائية يمر بها الوطن وكفيل تجاوزها بفضل الصمود وتوحيد الجهود لوأد المخططات العدوانية المختلفة.

من جانبهم عبرا المحافظ الزبيدي ومدير الامن شلال شايع عن تقديرهما وامتنانهما للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ليس على مستوى عدن فحسب بل على مستوى الوطن في ظل واقع مؤلم وتداعيات حرب لم تضع اوزارها من قبل مليشيا الحوثي وصالح التي دمرت الوطن ومقدراته وقتلت وشردت الابريا.

واكدا الزبيدي وشايع وقوفهما الدائم والداعم للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس لتحقيق تطلعات شعبنا التواق الى الامن والاستقرار والعيش الكريم ..مثمنين مختلف الجهود والتسهيلات التي يقدمها رئيس الجمهورية لتذليل مهامهما باوجهها وصورها المختلفة.

 

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