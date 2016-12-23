وفد من المقاومة الجنوبية عدن في ضيافة البحسني بحضرموت

أفاد مصدر خاص لـ شبوه برس - عن إستضافة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء "فرج سالمين البحسني" لوفد من مقاومة العاصمة عدن اليوم في مدينة المكلا بحضرموت .

وأضاف المصدر ان على رأس وفد مقاومة عدن العميد "عادل الحالمي" قائد المقاومة الجنوبية في العاصمة عدن والمهندس "سالم حيدان" الأمين العام لمجلس المقاومة الجنوبية وعدد من أعضاء المقاومة في عدن الذين وصلوا يوم امس الأربعاء إلى محافظة حضرموت.

وأشار المصدر إلى إن زيارة وفد من مقاومة عدن إلى حضرموت تأتي في مهمة عمل لصالح المقاومة وتوحدها وسيتم الإفصاح عن نتائجها في القريب العاجل.

اتبعنا على فيسبوك