مصدر في الرئاسة ينفي وصول علي محسن الاحمر الى عدن

كشف مصدر في رئاسة الجمهورية بعدن حقيقة خبر وصول نائب الرئيس الجنرال علي محسن الاحمر الى مدينة عدن.

وقال المصدر الرئاسي في تصريح صحفي أنه لا صحة لخبر وصول نائب الرئيس الى عدن قادما من المملكة العربية السعودرية، مؤكدا ان الاحمر مازال في الرياض ولا ينوي زيارة عدن قريبا.

وكانت مواقع اخبارية الكترونية تدوالت اليوم خبر وصول الاحمر الى عدن، وهو ما كذه المصدر الرئاسي الذي تحفظ عن ذكر اسمه.

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