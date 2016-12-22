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مقتل 7 باكستانيين في هجوم صاروخى على سفينة قبالة سواحل اليمن

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شبوه برس - متابعات
الخميس 22 ديسمبر 2016 11:20 مساءً

 

قُتل سبعة باكستانيين فى هجوم صاروخى على سفينة شحن قبالة سواحل اليمن، بينما نجا فرد واحد فقط.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية، اليوم الخميس، أن السفينة كانت فى طريقها إلى دبى عندما وقع الهجوم عليها ما أدى إلى اشتعال النار بالسفينة وغرقها.

وكان على متن السفينة ثمانية أفراد يمثلون طاقمها ويحملون الجنسية الباكستانية جميعًا. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

 

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