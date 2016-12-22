الشيخ العلوي يدعو قبائل الجنوب لعمل ميثاق شرف لمواجهة الإرهاب

قبائل ردفان : منطقتنا لم ولن تكون حاضنة للإرهاب والمتطرفين

دعا الشيخ توفيق صالح بن صائل العلوي شيخ مشايخ قبائل العلوي بردفان قبائل الجنوب عامة وردفان ولحج خاصة لعمل ميثاق شرف لمواجهة الإرهاب في الجنوب بمختلف صوره وأشكاله المتعددة .

استنكر مشايخ وأعيان وأبناء قرى ومناطق العلوي بمديرية الملاح ردفان بمحافظة لحج وبشدة حملة التحريض والتشويه والإساءة التي يمارسها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد أبناء قبائل العلوي وحاضرة بلادهم "القشعة" فيما يخص مواقف أبناءها من الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره .

وأكدوا بأن الجميع يدرك بأن أبناء قبائل العلوي بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية يرفضون ويدينون الإرهاب بأشد العبارات ويقفون مع أي جهود رسمية أو شعبية لاستئصال شافته ومحاربة أوكاره وعناصره أينما وجدوا .

وقال شيخ مشائخ قبائل العلوي الشيخ توفيق صالح بن صائل العلوي في تصريح صحفي وزع لوسائل الاعلام بأن مايثيره البعض بين الحين والآخر من بلابل وبأسماء بعضها مستعارة ووهمية والبعض بقصد أو بدون قصد بغرض تشويه المنطقة والتي غالبية أبناءها من الكوادر المعروفة للقاصي والداني أمر مرفوض جملة وتفصيلا .

وزاد ينبغي على الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية التدقيق بأي اتهامات أو حملات تشويه وإساءة لأبناء المنطقة وتتبع من يقفون خلف تلك الشائعات والمنشورات التي تثير الفتنة وتهدد النسيج الاجتماعي لأبناء مديريات ردفان الأربع .

وعرج بالقول : مع يقيننا المطلق بأن الإرهاب سيف مسلط على ضعفاء النفوس الذين باعوا أنفسهم للشيطان وجعلوا الدين جسر عبور لغايات في أنفسهم ولأغراض سياسية دنيئة ولايحق لذوي البصيرة أن ينسب الإرهاب إلى منطقة معينة بحد ذاتها .

وأكد الشيخ العلوي استعداد كافة أبناء مناطق العلوي تقديم كل التسهيلات والتعاون مع الأجهزة الأمنية للحصول على أي معلومات أو ماشابه ذلك من أوجه التعاون في الكشف عن أي عناصر يثبت تورطها بأي أعمال إرهابية .

ولفت الشيخ القبلي بأن منطقة القشعة حاضرة بلاد العلوي لم ولن تكون حاضنة لأي عنصر من عناصر الإرهاب وستضل تلك المنطقة التي عرفها الجميع منذ قديم الأزل بأنها حاضنة للعلم والمعرفة والتاريخ والأصالة ومنبع للنور والمعرفة وللرجال والكوادر .

وجدد الشيخ العلوي الدعوة مجددا إلى عمل ميثاق شرف لكل قبائل ردفان خاصة والجنوب عامة تحدد موقف واضح وصريح من عناصر الإرهاب ومن يدعمهم وستجدوننا في مقدمة الصفوف بإذن الله تعالى .

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